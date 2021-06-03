Нурсултан Назарбаев встретился с Арменом Саркисяном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана встретился с Президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Отметив высокий уровень сотрудничества между двумя странами, достигнутый за годы независимости, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

«Между Казахстаном и Арменией исторически сложились хорошие и добрые взаимоотношения. За годы независимости я сотрудничал со всеми президентами Армении. Между нашими странами нет нерешенных вопросов. Знаю, сейчас в Армении сложная обстановка», - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что достигнутое соглашение между лидерами Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года позволит разрешить все спорные вопросы между Ереваном и Баку.

Президент Армении Армен Саркисян поблагодарил Первого Президента Казахстана за теплый прием и возможность обсудить актуальные темы.

«Наши отношения действительно очень добрые и близкие. Это не просто слова. Ведь на протяжении долгих лет здесь в Казахстане живут армяне – армянская община. Она живет очень благополучно. Наша дружба очень важна как для Республики Армения, так и для всей армянской нации», - сказал А. Саркисян.