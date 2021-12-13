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Нурсултан Назарбаев встретился с альпинисткой Марией Ауезовой

13 Декабря 2021 14:41
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Нурсултан Назарбаев встретился с альпинисткой Марией Ауезовой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился с мастером спорта по пауэрлифтингу, альпинисткой Марией Ауезовой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе встречи Мария Ауезова поблагодарила Елбасы за заботу и оказанную поддержку в осуществлении ее заветной мечты – приобретении бионических протезов.

В свою очередь Первый Президент Казахстана отметил упорство и целеустремленность спортсменки, которая несмотря на ограниченные возможности отважилась на покорение Эвереста.

«В свое время я покорил пик Абая. Я знаю, как это сложно. Вы проявили стойкость взойдя на Эверест. Вы – молодец. Такие примеры вдохновляют и воодушевляют», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Справочно:

В апреле 2021 года команда альпинистов вместе с Марией Ауезовой совершила успешный подъем на базовый лагерь Эвереста (5364 метра), и на гору Кала-Патхар (5640 метров). Восхитившись поступком альпинистки, которая без ног покорила Эверест, Елбасы в ходе 29-й сессии АНК пообещал помочь девушке с приобретением протезов.

При поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева М. Ауезовой были установлены бионические протезы и обеспечен курс адаптации под наблюдением специалистов.

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#Общество   #Первый Президент - Елбасы  
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