+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурсултан Назарбаев внес предложение об избрании Касым-Жомарта Токаева председателем «Nur Otan»

28 Января 2022 15:16
Поделиться:
Нурсултан Назарбаев внес предложение об избрании Касым-Жомарта Токаева председателем «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев внес предложение об избрании Касым-Жомарта Токаева Председателем партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
О расследованиях по случаям массовых беспорядков высказался Президент Казахстана
Необходимо внести кардинальные изменения в систему общественных ценностей – Президент РК Президент РК: Председательствовать партией «Nur Otan» - очень ответственная работа Касым-Жомарт Токаев избран Председателем партии «Nur Otan»

«Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев внес предложение об избрании Главы государства Касым-Жомарта Токаева Председателем партии «Nur Otan», - говорится Twitter Акорды.

Ранее сообщалось, что начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.

Согласно утвержденной повестке будут рассмотрены три вопроса: 1. Об избрании Председателя партии; 2. О внесении изменений и дополнений в Устав; 3. О внесении изменений в состав Политического совета.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Нур Отан   #Первый Президент - Елбасы   #Политика  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
О расследованиях по случаям массовых беспорядков высказался Президент Казахстана
Необходимо внести кардинальные изменения в систему общественных ценностей – Президент РК
Президент РК: Председательствовать партией «Nur Otan» - очень ответственная работа
Касым-Жомарт Токаев избран Председателем партии «Nur Otan»
Популярное
1 Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
2 Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
3 Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев
4 Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
5 Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
6 Начался саммит «Центральная Азия – Индия» с участием Касым-Жомарта Токаева
Читайте также
Какие вопросы рассмотрят на Съезде партии «Nur Otan»
Начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan»
Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев
Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
Начался саммит «Центральная Азия – Индия» с участием Касым-Жомарта Токаева
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив