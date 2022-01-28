Нурсултан Назарбаев внес предложение об избрании Касым-Жомарта Токаева председателем «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев внес предложение об избрании Касым-Жомарта Токаева Председателем партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев внес предложение об избрании Главы государства Касым-Жомарта Токаева Председателем партии «Nur Otan», - говорится Twitter Акорды.

Ранее сообщалось, что начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.

Согласно утвержденной повестке будут рассмотрены три вопроса: 1. Об избрании Председателя партии; 2. О внесении изменений и дополнений в Устав; 3. О внесении изменений в состав Политического совета.