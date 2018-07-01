Нурсултан Назарбаев: Самый скорый выход в космос происходит с Байконура

БАЙКОНЫР. КАЗИНФОРМ - Байконур является самым лучшим космодромом, заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев на видеозаписи, размещенной телерадиокомплексом Главы государства в «Инстаграм», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Байконур является самым лучшим космодромом для запуска человека. Во-первых, по экватору там все это рассчитано. Здесь самый большой груз на силу выносится в космос. Самый скорый выход человека в космос именно здесь. В результате большого изучения была выбрана эта площадка», - сказал Н.Назарбаев на видео.