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Нурсултан Назарбаев: Самый скорый выход в космос происходит с Байконура

19 Июля 2018 11:52 628
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Нурсултан Назарбаев: Самый скорый выход в космос происходит с Байконура

БАЙКОНЫР. КАЗИНФОРМ - Байконур является самым лучшим космодромом, заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев на видеозаписи, размещенной телерадиокомплексом Главы государства в «Инстаграм», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Байконур является самым лучшим космодромом для запуска человека. Во-первых, по экватору там все это рассчитано. Здесь самый большой груз на силу выносится в космос. Самый скорый выход человека в космос именно здесь. В результате большого изучения была выбрана эта площадка», - сказал Н.Назарбаев на видео.

 

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Ключевые слова: Байконур, Президент Казахстана,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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