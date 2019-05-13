Нурсултан Назарбаев: С Дональдом Трампом у нас сложились хорошие отношения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Казахстане Уильямом Мозером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК - Елбасы.

Елбасы поздравил У. Мозера с началом дипломатической миссии в Казахстане, пожелав успехов и достижений на ответственном посту.

"За все эти годы мы построили с США отношения, основанные на взаимопонимании и дружбе. В Казахстан пришли большие инвестиции из США. Работают 420 совместных предприятий. Мой визит в Вашингтон в прошлом году, в рамках которого состоялись переговоры с Президентом Трампом и встречи с бизнесменами, создал условия для дальнейшего развития нашего сотрудничества", - сказал Первый Президент Казахстана.



В свою очередь Уильям Мозер поделился своими воспоминаниями о его первом визите в Казахстан. Посол США отметил достигнутые за относительно короткий период впечатляющие результаты в строительстве и позиционировании столицы страны - Нур-Султана.



Кроме того, Посол США передал Нурсултану Назарбаеву письмо Дональда Трампа, в котором Президент США выражает поддержку принятому Елбасы решению о сложении полномочий и мирной передаче управления страной новому поколению политиков.



"Я получил письмо Президента Трампа. Он выразил намерение встречаться и советоваться со мной в будущем по ситуации в нашем регионе. С Дональдом Трампом у нас сложились хорошие отношения, я готов поддерживать такие контакты. США являются для нас важным партнером. Все эти годы у нас были только дружеские отношения. Уверен, что политика подобного сотрудничества будет продолжена", - заключил Нурсултан Назарбаев.

Ранее фотографии письма Дональда Трампа опубликовал на своей странице в Твиттере пресс-секретарь Первого Президента РК - Елбасы Айдос Укибай.