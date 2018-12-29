Нурсултан Назарбаев рассказал о счастье политика

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев считает себя романтиком. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями отечественных СМИ в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«А кто не романтик?! Я мечтал, конечно, о строительстве государства, благополучии нашего народа, о спокойствии нашего народа, в этом плане меня можно назвать романтиком. Потому что тот политик, который предложил программу, начал ее делать и увидел ее осуществление, вот тот счастливый политик. Я могу себя отнести именно к такому политику, даже по Астане, по всей нашей стране. Труднейшие времена прошли, знаете, человек живет до тех пор, пока имеет мечту, одна мечта заканчивается - надо придумать другую мечту. Я постоянно себя ловлю на этом, думаю над этим», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также рассказал, что всегда особо любил музыку и даже играл на музыкальных инструментах.

«Музыку я всегда любил, моя семья такая поющая, моя мама такая была, и все время был интерес. Мне хотелось на гармонике научиться играть, мои родители были в селе, не могли купить мне эту гармошку. Я договорился с соседом, который собирался строить саманный дом, и все лето лил кирпичи саманные, никогда не забуду. Получил 35 рублей и за 28 рублей купил гармошку и играл все время. Возле моего дома собиралась молодежь, пока отец не отобрал у меня, говорил, спать не даешь... И вот на домбре любой казах играет. Недавно взял, позанимался - не так просто это все. То есть всегда что-то должно быть, говорят, чтобы жизнь была длинная - она должна быть все время занятая и мысли должны быть заняты. Даже выходя на пенсию, надо начинать изучать новый иностранный язык, заставлять мозг шевелиться», - добавил Нурсултан Назарбаев.