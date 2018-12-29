-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:25 172
-
вчера 23:19 150
-
-
-
вчера 22:51 157
-
вчера 22:44 186
-
вчера 22:38 223
-
вчера 22:15 229
-
вчера 21:58 260
-
вчера 21:29 270
-
вчера 21:01 153
-
вчера 20:53 136
-
-
-
вчера 19:47 256
-
вчера 19:36 291
-
вчера 19:22 332
-
вчера 19:20 212
-
вчера 19:01 597
-
вчера 18:45 464
-
-
вчера 18:23 436
-
вчера 18:10 263
-
вчера 18:00 206
-
-
-
-
-
вчера 17:25 273
-
-
-
вчера 17:11 314
-
-
-
Нурсултан Назарбаев рассказал о счастье политика
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев считает себя романтиком. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями отечественных СМИ в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«А кто не романтик?! Я мечтал, конечно, о строительстве государства, благополучии нашего народа, о спокойствии нашего народа, в этом плане меня можно назвать романтиком. Потому что тот политик, который предложил программу, начал ее делать и увидел ее осуществление, вот тот счастливый политик. Я могу себя отнести именно к такому политику, даже по Астане, по всей нашей стране. Труднейшие времена прошли, знаете, человек живет до тех пор, пока имеет мечту, одна мечта заканчивается - надо придумать другую мечту. Я постоянно себя ловлю на этом, думаю над этим», - сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства также рассказал, что всегда особо любил музыку и даже играл на музыкальных инструментах.
«Музыку я всегда любил, моя семья такая поющая, моя мама такая была, и все время был интерес. Мне хотелось на гармонике научиться играть, мои родители были в селе, не могли купить мне эту гармошку. Я договорился с соседом, который собирался строить саманный дом, и все лето лил кирпичи саманные, никогда не забуду. Получил 35 рублей и за 28 рублей купил гармошку и играл все время. Возле моего дома собиралась молодежь, пока отец не отобрал у меня, говорил, спать не даешь... И вот на домбре любой казах играет. Недавно взял, позанимался - не так просто это все. То есть всегда что-то должно быть, говорят, чтобы жизнь была длинная - она должна быть все время занятая и мысли должны быть заняты. Даже выходя на пенсию, надо начинать изучать новый иностранный язык, заставлять мозг шевелиться», - добавил Нурсултан Назарбаев.
- Дорожную карту развития регионов подготовят к 30-летию независимости РК
- Президент РК: От плохой работы банков не должны страдать вкладчики
- Необходимо развивать легкую промышленность в Казахстане - Президент
- Нурсултан Назарбаев: Ситуация в мире похожа на Карибский кризис
- Президент Казахстана рассказал об экономической ситуации в стране
- Нурсултан Назарбаев: ЕАЭС полезен для экономики всех государств-членов союза
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана