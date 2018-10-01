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12:55 298
Нурсултан Назарбаев проводит переговоры в узком составе с Президентом Финляндии
ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев проводит переговоры в узком составе с Президентом Финляндии Саули Ниинистё, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Встреча проходит в рабочей резиденции Главы Финляндской Республики.
Официальная встреча Президента Казахстана перед резиденцией Главы Финляндии длилась в течение 10 минут.
Традиционно в официальной церемонии встречи высокого гостя приняла участие рота почетного караула. Нурсултана Назарбаева у входа в резиденцию встретил Саули Ниинистё.
Главы двух государств прошлись по красной дорожке и снялись на памятное фото. После прозвучали гимны двух государств. Президент Финляндии ознакомил высокого гостя с членами Правительства своей страны, далее состоялось знакомство с представителями казахстанской стороны.
В рабочей резиденции Главы Финляндской Республики Нурсултан Назарбаев оставил запись в книге для почетных гостей.
Сейчас проходит двусторонняя встреча в узком составе официальных делегаций. После запланированы переговоры в расширенном составе и подписание ряда важных документов.
Автор: Марлан Жиембай
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