Нурсултан Назарбаев проводит переговоры в узком составе с Президентом Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев проводит переговоры в узком составе с Президентом Финляндии Саули Ниинистё, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча проходит в рабочей резиденции Главы Финляндской Республики.

Официальная встреча Президента Казахстана перед резиденцией Главы Финляндии длилась в течение 10 минут.



Традиционно в официальной церемонии встречи высокого гостя приняла участие рота почетного караула. Нурсултана Назарбаева у входа в резиденцию встретил Саули Ниинистё.



Главы двух государств прошлись по красной дорожке и снялись на памятное фото. После прозвучали гимны двух государств. Президент Финляндии ознакомил высокого гостя с членами Правительства своей страны, далее состоялось знакомство с представителями казахстанской стороны.



В рабочей резиденции Главы Финляндской Республики Нурсултан Назарбаев оставил запись в книге для почетных гостей.

Сейчас проходит двусторонняя встреча в узком составе официальных делегаций. После запланированы переговоры в расширенном составе и подписание ряда важных документов.

Автор: Марлан Жиембай