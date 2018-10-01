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Нурсултан Назарбаев проводит переговоры в узком составе с Президентом Финляндии

17 Октября 2018 14:06 491
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Нурсултан Назарбаев проводит переговоры в узком составе с Президентом Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев проводит переговоры в узком составе с Президентом Финляндии Саули Ниинистё, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Встреча проходит  в рабочей резиденции Главы Финляндской Республики.

Официальная встреча Президента Казахстана перед резиденцией Главы Финляндии длилась в течение 10 минут.
Нурсултан Назарбаев проводит переговоры в узком составе с Президентом Финляндии 

Традиционно в официальной церемонии встречи высокого гостя приняла участие  рота почетного караула.  Нурсултана Назарбаева у входа в резиденцию встретил Саули Ниинистё. 
Нурсултан Назарбаев проводит переговоры в узком составе с Президентом Финляндии 

Главы двух государств прошлись по красной дорожке и снялись на памятное фото. После прозвучали гимны двух государств. Президент Финляндии ознакомил высокого гостя с членами Правительства своей страны, далее состоялось знакомство с представителями казахстанской стороны.
Нурсултан Назарбаев проводит переговоры в узком составе с Президентом Финляндии 

В рабочей резиденции Главы Финляндской Республики  Нурсултан Назарбаев оставил запись в книге для почетных гостей.

Сейчас проходит  двусторонняя встреча в узком составе официальных делегаций. После запланированы переговоры в расширенном составе и подписание ряда важных документов.

Автор: Марлан Жиембай

 

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Внешняя политика Казахстана,
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Перевод:

Серик Сабеков

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