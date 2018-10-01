Нурсултан Назарбаев провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Отмечая особую значимость встречи лидеров мировых и традиционных религий в Астане, Глава государства поблагодарил Генерального секретаря ОБСЕ за участие в работе Съезда.
«Как Вы помните, Казахстан председательствовал в ОБСЕ в 2010 году. Мы провели единственный саммит данной организации в этом веке, по итогам которого была принята важная декларация», - сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев отметил важность дальнейшего развития сотрудничества и кооперации между Казахстаном и ОБСЕ.
В свою очередь, Т.Гремингер особо подчеркнул вклад и роль Президента Казахстана в разрешение региональных конфликтов и укрепление мира.
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