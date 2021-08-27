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Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с министром обороны
27 Августа 2021 13:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с министром обороны Нурланом Ермекбаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.
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В ходе телефонного разговора Председатель Совета Безопасности Республики Казахстан был проинформирован о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности населения региона и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Байзакском районе Жамбылской области.
Первый Президент Казахстана выразил соболезнования родным и близким погибших в результате этого инцидента, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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