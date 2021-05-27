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    09:19, 27 Май 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с экс-Вице-Президентом США Альбертом Гором

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с экс-Вице-Президентом Соединенных Штатов Америки Альбертом Гором, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

    Собеседники высоко оценили плодотворную деятельность казахстанско-американской Совместной комиссии Н. Назарбаев - А. Гор по углублению двусторонних отношений в политической и экономической сферах в 1994-1999 годах.

    Стороны отдельно обсудили возможности расширения взаимодействия Казахстана и США в области защиты окружающей среды и объединения усилий в целях борьбы против изменения глобального климата.

    Елбасы и экс-Вице-Президент США обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня, включая вопросы преодоления пандемии COVID-19, укрепления стабильности и безопасности в мире и регионе Центральной Азии.

    Нурсултан Назарбаев и Альберт Гор выразили озабоченность по поводу кризиса доверия, санкционного противостояния и нового уровня соперничества между мировыми державами.

    В данном контексте Первый Президент Республики Казахстан обратил внимание на свою инициативу о необходимости запуска широкого стратегического диалога по актуальным проблемам планеты между Россией, Соединенными Штатами Америки, Китаем и Европейским Союзом.

    Разговор состоялся по инициативе американской стороны.


    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы Главная Политика Внешняя политика Казахстана США
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