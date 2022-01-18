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Нурсултан Назарбаев призвал казахстанцев поддержать реформы Касым-Жомарта Токаева

18 Января 2022 17:14
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Нурсултан Назарбаев призвал казахстанцев поддержать реформы Касым-Жомарта Токаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать, заявил Нурсултан Назарбаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

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«Всем известно, что я 30 лет, не покладая рук, работал во имя нашей Родины. Мы укрепили ее границы. Мы проводили прогрессивные реформы. Мы вместе построили независимый Казахстан, добились больших результатов в социально-экономическом развитии, стали лидерами по многим показателям не только в Центральной Азии, но и в СНГ», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Как подчеркнул Елбасы, Казахстан стал узнаваемым и авторитетным государством в мировом сообществе. Это результат сплочённости и единства всех казахстанцев.

«Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдём через кризис и станем ещё сильнее. Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать. Желаю вам, дорогие соотечественники, здоровья и благополучия! Благодарю вас за поддержку моего курса реформ и модернизации, который я проводил, находясь на посту главы государства», - сказал Н.Назарбаев, обращаясь к казахстанцам.

Напомним, сегодня Елбасы выступил с обращением к народу Казахстана.


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