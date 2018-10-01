Нурсултан Назарбаев призвал к поиску решений существующих разногласий в мире
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Выступая на пленарной сессии Саммита, Глава государства подчеркнул, что в условиях повышенной конфликтности и роста санкционных и торговых войн международная политика достигла пика напряженности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
«Нам необходимо использовать нынешний Саммит Форума «Азия - Европа» для решения этих проблем. К сожалению, на современном этапе в мире наблюдается недостаток продуктивного диалога и взаимопонимания. Все мы являемся свидетелями текущего экономического и политического противостояния, которое можно сравнить с Карибским кризисом 60-х годов прошлого столетия», - заявил Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев отметил, что Саммит должен призвать США, Россию, Китай, а также Евросоюз к поиску решений существующих разногласий в мире.
«Ситуация будет только ухудшаться, если не заниматься урегулированием проблем в Сирии, Украине и других странах. Международный терроризм останется главной проблемой, пока существует угроза распространения баллистических ракет», - заявил Глава государства.
В контексте ухудшения положения в мировой экономике Президент Казахстана указал, что в некоторых бедных странах ситуация еще больше усугубляется, и это представляет серьезный вызов для всего человечества.
«Лидеры стран находили общий язык и после Второй мировой войны, тесно сотрудничали и в борьбе с терроризмом. Я призываю лидеров США, России, Китая, а также Евросоюза к диалогу и предлагаю использовать Астанинскую переговорную площадку для обсуждения актуальных проблем. Данный вопрос может быть также рассмотрен в рамках специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - Нурсултан Назарбаев.
В завершение Глава государства еще раз подтвердил готовность Казахстана принимать активное участие в партнерстве, направленном на противодействие глобальным вызовам Азии и Европы.
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