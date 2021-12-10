Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, итоги сотрудничества в 2021 году, а также планы развития экономического взаимодействия стран-участниц ЕАЭС на предстоящий период.

В своем выступлении Почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета подчеркнул необходимость принятия совместных мер для преодоления пандемии и кризисов, соблюдения принципов общего внутреннего рынка без изъятий и ограничений, а также определения новых направлений развития, отвечающих современным реалиям. Кроме того, Елбасы указал на возможность разработки программы импортозамещения внутри ЕАЭС, которая могла бы способствовать созданию новых рабочих мест для граждан стран-участниц интеграционного объединения.

«Сегодня больше чем когда-либо необходимо усилить работу по повышению экономической активности стран ЕАЭС. На фоне глобального кризиса доверия и геополитических разломов важно беречь и укреплять наш союз, который открыт для новых участников и готов к сотрудничеству с другими интеграционными объединениями. Лишь согласованные усилия всех сторон являются ключом к тому, чтобы вывести наши экономики на путь восстановления роста», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Подводя итоги казахстанского председательства в ЕАЭС, Елбасы приветствовал предоставление Узбекистану статуса государства-наблюдателя и подписание Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Секретариатом ШОС. Вместе с тем, Нурсултан Назарбаев высказался о возможности пригласить Азербайджанскую Республику в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя.

В ходе заседания Первый Президент Казахстана предложил создать четырехсторонний экономический форум «Большая Евразия» в целях дальнейшего укрепления сотрудничества ЕАЭС с Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и Организацией тюркских государств.



