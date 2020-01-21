Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Конституционного Совета по вопросу жилищных отношений
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках заседания Конституционного Совета рассматривался вопрос о признании неконституционным подпункта 8 статьи 107 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
«Вопросы реализации жилищных прав граждан всегда были приоритетным направлением государственной социальной политики», - подчеркнул в своем выступлении Первый Президент Казахстана.
Председатель Конституционного Совета К. Мами отметил, что сегодняшнее заседание является знаковым событием в истории конституционного развития страны.
«Согласно пункту 1 статьи 71 Конституции Республики Казахстан Первый Президент – Елбасы является пожизненным членом Конституционного Совета», - сказал К. Мами.
В ходе мероприятия были заслушаны мнения представителей Правительства, Сената и Мажилиса Парламента, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, экспертов.
Отмечалось, что указанная норма Закона является несовершенной и может мешать реализации конституционных прав граждан.
После обсуждений и ответов участников заседания Конституционный Совет принял нормативное постановление, которое будет опубликовано в печати.
«Совершенствование законодательной базы в контексте государственной социальной политики приобретает особое значение», - подчеркнул в своем выступлении Нурсултан Назарбаев.
Было отмечено, что вопрос реализации жилищных прав напрямую связан с благополучием граждан.
«По моим поручениям было реализовано несколько государственных программ. Была обеспечена доступность жилья для казахстанцев, ранее не имевших возможности его приобретения», - сказал Елбасы.
В своем выступлении Нурсултан Назарбаев также отметил, что залогом успешного развития страны является уважение и неукоснительное соблюдение Основного Закона, что особенно актуально в год его 25-летнего юбилея.
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