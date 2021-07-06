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Нурсултан Назарбаев принял участие в Саммите лидеров мировых политических партий

6 Июля 2021, 20:32
Нурсултан Назарбаев принял участие в Саммите лидеров мировых политических партий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана в режиме видеоконференцсвязи принял участие в Саммите лидеров мировых политических партий, приуроченном к 100-летию Коммунистической партии Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Elbasy.

В своем выступлении Нурсултан Назарбаев поблагодарил Председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение принять участие и выступить на представительном политическом мероприятии.

«Тема саммита «Стремление к счастью народа – ответственность политических партий» очень актуальна и отражает сердцевину работы политической партии «Nur Otan», которую я возглавляю. В нынешнем году независимости моей страны исполняется 30 лет. Будучи правящей силой все эти годы, мы в партии с самого начала определили свой главный приоритет: ее победы и достижения не имеют ценности, если не ведут к росту благосостояния сограждан и общества в целом», - сказал Елбасы.

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Первый Президент Казахстана особо отметил достижения Казахстана за годы независимости, подчеркнув, что результаты развития во многом были достигнуты благодаря доверию и поддержке партии «Nur Otan» со стороны соотечественников.

«Мы продолжаем работу по обеспечению достойного уровня жизни граждан и по модернизации Казахстана как социально-ориентированного государства. Наша цель – к 2050 году войти в число 30 наиболее развитых стран мира», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Елбасы поделился своим видением развития новой платформы для многостороннего диалога на уровне политических объединений, инициированной китайской стороной.

«Пандемия Covid-19 еще раз доказала, что эффективно ответить на глобальные вызовы можно лишь при условии международного партнерства и взаимной поддержки. Политические партии могут и должны сыграть здесь свою положительную роль. При этом очевидно, что современная модель международных отношений должна быть основана на равноправии, взаимном уважении традиций, ценностей и особенностей всех сторон», - сказал Первый Президент Казахстана.

Председатель партии «Nur Otan» отметил, что сейчас необходимо использовать кооперационный подход в деле равномерного и справедливого распространения вакцин от Covid-19 среди всех стран мира.

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Елбасы также указал на важность работы политических партий по минимизации глобальных вызовов и снижению неравенства в развитии.

«Выступаю за то, чтобы голос нашей аудитории в мире был слышен гораздо четче и громче. В частности, полагаю, что политическим партиям можно наладить более тесное взаимодействие в целях того, чтобы внести свой вклад в преодоление геополитической напряженности», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение Елбасы подчеркнул, что партия «Nur Otan» и Коммунистическая партия Китая вносят свою большую лепту в укрепление вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и КНР.


Нур Отан   Китай   Первый Президент - Елбасы  
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