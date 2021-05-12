Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии этноаула в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия этноаула в городе Туркестане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый Президент Казахстана посетил этноаул, расположенный на территории историко-культурного заповедника «Әзірет Сұлтан», - написал в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Комплекс «Этноаул» построен в целях привлечения туристов и повышения патриотизма населения за счет этнокультурного объекта, реконструирующего древние обычаи и традиции в интерактивном режиме, способствующего возрождению интереса к богатой культуре предков.

Функционирующий интерактивный этноаул расположен в буферной зоне культурного заповедника «Әзірет Сұлтан» напротив мавзолея Ходжи Ахмета Яссави. Площадь объекта составляет 16 000 кв. м.

Структурно этноаул состоит из следующих объектов:

- Входная зона, оформленная клумбами и газонами, а также малыми архитектурными формами: старинные арбы, кувшины, повозки;

- Торговый ряд древнего базара из 8 прилавков под навесом;

- Деревянный помост для выступлений в виде повозки;

- Четыре беседки для топчанов

- Четыре алтыбакана

- Девять юрт различного размера и одна большая ханская юрта с полностью воссозданным внешним и внутренним убранством;

- Скульптурная композиция «Табун»;

- Древний колодец;

- Стрелковый тир для лучников;

- Улица ремесленников с пятью тематическими мастерскими: деревообработка, ткачество и войлоковаляние, гончарное ремесло, ювелирная мастерская, каменотес. Мастерские оборудованы инструментами;

- Гастрозона состоит из трех деревянных таверн, в которых демонстрируются основные направления казахской кухни: мясные изделия, молочные и зерновые.

Композиция этноаула позволяет гостям совершить путешествие по древнему казахскому поселению, понять сакральное значение обрядов и приобщиться к богатейшему историческому наследию.



