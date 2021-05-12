Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии этноаула в Туркестане
«Первый Президент Казахстана посетил этноаул, расположенный на территории историко-культурного заповедника «Әзірет Сұлтан», - написал в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.
Комплекс «Этноаул» построен в целях привлечения туристов и повышения патриотизма населения за счет этнокультурного объекта, реконструирующего древние обычаи и традиции в интерактивном режиме, способствующего возрождению интереса к богатой культуре предков.
Функционирующий интерактивный этноаул расположен в буферной зоне культурного заповедника «Әзірет Сұлтан» напротив мавзолея Ходжи Ахмета Яссави. Площадь объекта составляет 16 000 кв. м.
Структурно этноаул состоит из следующих объектов:
- Входная зона, оформленная клумбами и газонами, а также малыми архитектурными формами: старинные арбы, кувшины, повозки;
- Торговый ряд древнего базара из 8 прилавков под навесом;
- Деревянный помост для выступлений в виде повозки;
- Четыре беседки для топчанов
- Четыре алтыбакана
- Девять юрт различного размера и одна большая ханская юрта с полностью воссозданным внешним и внутренним убранством;
- Скульптурная композиция «Табун»;
- Древний колодец;
- Стрелковый тир для лучников;
- Улица ремесленников с пятью тематическими мастерскими: деревообработка, ткачество и войлоковаляние, гончарное ремесло, ювелирная мастерская, каменотес. Мастерские оборудованы инструментами;
- Гастрозона состоит из трех деревянных таверн, в которых демонстрируются основные направления казахской кухни: мясные изделия, молочные и зерновые.
Композиция этноаула позволяет гостям совершить путешествие по древнему казахскому поселению, понять сакральное значение обрядов и приобщиться к богатейшему историческому наследию.