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    18:34, 11 Май 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии этноаула в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия этноаула в городе Туркестане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первый Президент Казахстана посетил этноаул, расположенный на территории историко-культурного заповедника «Әзірет Сұлтан», - написал в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

    Комплекс «Этноаул» построен в целях привлечения туристов и повышения патриотизма населения за счет этнокультурного объекта, реконструирующего древние обычаи и традиции в интерактивном режиме, способствующего возрождению интереса к богатой культуре предков.

    Функционирующий интерактивный этноаул расположен в буферной зоне культурного заповедника «Әзірет Сұлтан» напротив мавзолея Ходжи Ахмета Яссави. Площадь объекта составляет 16 000 кв. м.


    Структурно этноаул состоит из следующих объектов:

    - Входная зона, оформленная клумбами и газонами, а также малыми архитектурными формами: старинные арбы, кувшины, повозки;

    - Торговый ряд древнего базара из 8 прилавков под навесом;

    - Деревянный помост для выступлений в виде повозки;

    - Четыре беседки для топчанов

    - Четыре алтыбакана

    - Девять юрт различного размера и одна большая ханская юрта с полностью воссозданным внешним и внутренним убранством;

    - Скульптурная композиция «Табун»;

    - Древний колодец;

    - Стрелковый тир для лучников;

    - Улица ремесленников с пятью тематическими мастерскими: деревообработка, ткачество и войлоковаляние, гончарное ремесло, ювелирная мастерская, каменотес. Мастерские оборудованы инструментами;

    - Гастрозона состоит из трех деревянных таверн, в которых демонстрируются основные направления казахской кухни: мясные изделия, молочные и зерновые.

    Композиция этноаула позволяет гостям совершить путешествие по древнему казахскому поселению, понять сакральное значение обрядов и приобщиться к богатейшему историческому наследию.



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