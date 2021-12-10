Нурсултан Назарбаев принимал участие в открытии каждого объекта – архитектор о строительстве столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 24 года тому назад, 10 декабря было объявлено о переносе столицы в Акмолу. Один из первостроителей столицы, заслуженный архитектор РК Серик Рустамбеков поделился личными воспоминаниями о строительстве города. По его словам, Первый Президент Нурсултан Назарбаев принимал участие в открытии каждого объекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 1996-1998 годах занимался генпроектом города. Под моим руководством был реализован ряд важных проектов. Один из них – сооружения на берегу реки Есиль. Какие объекты должны быть построены, какое расположение лучше выбрать – все это мы проектировали. Конечно, было нелегко проектировать город. Не хватало средств, мы только вставали на ноги. Несмотря на возникшие сложности, мы основали и построили столицу. Президент Нурсултан Назарбаев в те годы лично принимал участие в открытии каждого объекта. Радовались открытию каждой постройки. Все еще помню открытие аквапарка для детей в центральном парке. В его открытии тоже принял участие Елбасы», - поделился заслуженный архитектор РК.

Отметим, что он является автором проекта микрорайона «Самал».

«За ходом строительства каждого объекта в районе Елбасы внимательно следил и часто посещал строительную площадку. При строительстве новой столицы Нурсултан Абишевич принял особенное решение для того периода. Строительные компании, задействованные в строительстве города, он освободил от налогов сроком на пять лет. Тогда освобождение от налогов стало своевременным подспорьем для компаний. Наряду с местными компаниями, приезжали строители из регионов, вносили свой вклад в процветание новой столицы. В результате мы добились процветания Независимого Казахстана, также было увеличено количество строительных организаций», - добавил Серик Рустамбеков.