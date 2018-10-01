Нурсултан Назарбаев пригласил финские компании развивать бизнес в Казахстане

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев встретился с капитанами финского бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Финляндская Республика является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Казахстана в Северной Европе. Отношения между нашими странами основаны на дружбе и взаимном доверии», - сказал Нурсултан Назарбаев в приветственном слове.



Согласно озвученным данным, за годы независимости в Казахстан Финляндия инвестировала более 300 миллионов долларов, Казахстан в Финляндию - около 0,5 млн. долларов. Товарооборот между нашими странами в 2017 году составил 300 миллионов долларов. В Казахстане зарегистрировано порядка 100 предприятий с участием финского капитала в различных сферах. Это энергетика,транспорт,телекоммуникация,обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и другие.



Глава государства пояснил, что целью проводимой встречи является активизация экономических отношений и поиск новых деловых партнеров.



«Казахстан является членом Евразийского Экономического Союза с населением более 180 миллионов человек, где нет таможенных границ.

Мы ставим амбициозную задачу войти в 30-ку развитых стран мира.Казахстан сегодня - это новые возможности и огромный потенциал для выгодного ведения бизнеса», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.









Глава государства сообщил, что в Казахстане на постоянной основе проводится работа по улучшению инвестиционного климата. Либерализуется законодательство в сфере предпринимательства.



В рейтинге Всемирного банка «Doing Business» Казахстан среди 190 стран занимает 36-е место (Финляндия - на 13-м месте). Казахстан является ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР и присоединился к Декларации о международных инвестициях. В целях эффективного взаимодействия с инвесторами и бизнесом созданы национальные компании «Казах Инвест» и «Казах Экспорт». Действует Совет иностранных инвесторов при Президенте.











При реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях (металлургия, нефтепереработка, машиностроение, химия, производство продуктов питания) предусмотрено освобождение от корпоративного, земельного и имущественного налогов. Для таких проектов привлечение иностранной рабочей силы осуществляется без квот и разрешений. Упрощается порядок получения лицензий и заключения контрактов на недропользование. Функционируют 11 специальных экономических зон (СЭЗ) и 22 индустриальные зоны.



«Участникам СЭЗ предоставляются налоговые льготы и другие преференции. Приглашаем финские компании развивать бизнес в Казахстане», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.









Напомним, сегодня Президент Республики Казахстан прибыл с официальным визитом в Финляндию.

Как сообщалось ранее, в рамках визита Нурсултан Назарбаев встретится с Президентом Республики Финляндия Саули Нийнистё, а также будет участвовать в Форуме представителей деловых кругов.



В рамках визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Финляндию подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области машиностроения между Союзом машиностроителей Казахстана и Финской Федерацией отраслевых технологий.



Нурсултан Назарбаев также встретился с руководителем компании «Nokia Corporation».