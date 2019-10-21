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Нурсултан Назарбаев прибыл в Токио

21 Октября 2019 17:59
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Нурсултан Назарбаев прибыл в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Первого Президента РК Айдоса Укибая.

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«Елбасы по приглашению Правительства Японии прибыл в Токио для участия в официальной церемонии интронизации Императора Нарухито. Официальная церемония интронизации состоится 22 октября в Императорском дворце. В рамках визита Елбасы также проведет ряд двусторонних встреч», - написал Айдос Укибай на своей странице в Twitter.

Фото: twitter.com/aidos_ukibay

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Ключевые слова: Япония, Первый Президент - Елбасы,
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