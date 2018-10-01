Нурсултан Назарбаев прибыл в Королевство Бельгия

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Глава государства прибыл в Брюссель для участия в 12-м Саммите Форума «Азия-Европа» (АСЕМ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе визита Нурсултан Назарбаев проведет ряд двусторонних переговоров на высшем уровне, а также встретится с представителями европейских деловых кругов.

Как сообщалось ранее, 18 октября состоится двусторонняя встреча Президента РК Нурсултана Назарбаева с королем Бельгии Филиппом в рамках участия в работе 12-го саммита Форума «Азия-Европа» (АСЕМ), который пройдет 18-19 октября в Брюсселе.