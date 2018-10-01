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Нурсултан Назарбаев прибыл в Королевство Бельгия
17 Октября 2018 20:39 186
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БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Глава государства прибыл в Брюссель для участия в 12-м Саммите Форума «Азия-Европа» (АСЕМ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
В ходе визита Нурсултан Назарбаев проведет ряд двусторонних переговоров на высшем уровне, а также встретится с представителями европейских деловых кругов.
Как сообщалось ранее, 18 октября состоится двусторонняя встреча Президента РК Нурсултана Назарбаева с королем Бельгии Филиппом в рамках участия в работе 12-го саммита Форума «Азия-Европа» (АСЕМ), который пройдет 18-19 октября в Брюсселе.
Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Евросоюз,
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