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Нурсултан Назарбаев прибыл в Финляндию
ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Казахстан прибыл с официальным визитом в Финляндию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщалось ранее, в рамках визита Нурсултан Назарбаев встретится с Президентом Республики Финляндия Саули Нийнистё, а также будет участвовать в Форуме представителей деловых кругов.
Отметим, ранее в марте 2009 года Глава государства приезжал в Финляндию с государственным визитом. Помимо этого Нурсултан Назарбаев встречался с главой Финляндии на Международном Петербургском форуме, 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и саммитах по ядерной безопасности, прошедших в Сеуле, Гааге и Вашингтоне.
Президенты Финляндии были в Казахстане пять раз. В последний раз нынешний Президент Финляндии Саули Нийнистё побывал в Астане в июне 2017 года и принимал участие в мероприятии, посвященном Национальному дню Финляндии.
Внешний торговый оборот между Казахстаном и Финляндией в прошлом году достиг 307,9 млн долларов. Рост составил 9,9% по сравнению с прошлым годом. В январе-июле этого года товарооборот составил 160 млн долларов.
За последние 13 лет Финляндия напрямую инвестировала в Казахстан 334 млн долларов. На сегодня в нашей стране с участием финского капитала работает свыше 50 предприятий.
Торгово-экономическое содействие Казахстана и Финляндии ведется в химической, легкой, горно-металлургической промышленности, машиностроении.
Автор: Марлан Жиембай
Перевод: Сабина Биржанкызы
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