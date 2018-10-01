Нурсултан Назарбаев прибыл в Финляндию

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Казахстан прибыл с официальным визитом в Финляндию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, в рамках визита Нурсултан Назарбаев встретится с Президентом Республики Финляндия Саули Нийнистё, а также будет участвовать в Форуме представителей деловых кругов.

Отметим, ранее в марте 2009 года Глава государства приезжал в Финляндию с государственным визитом. Помимо этого Нурсултан Назарбаев встречался с главой Финляндии на Международном Петербургском форуме, 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и саммитах по ядерной безопасности, прошедших в Сеуле, Гааге и Вашингтоне.

Президенты Финляндии были в Казахстане пять раз. В последний раз нынешний Президент Финляндии Саули Нийнистё побывал в Астане в июне 2017 года и принимал участие в мероприятии, посвященном Национальному дню Финляндии.

Внешний торговый оборот между Казахстаном и Финляндией в прошлом году достиг 307,9 млн долларов. Рост составил 9,9% по сравнению с прошлым годом. В январе-июле этого года товарооборот составил 160 млн долларов.

За последние 13 лет Финляндия напрямую инвестировала в Казахстан 334 млн долларов. На сегодня в нашей стране с участием финского капитала работает свыше 50 предприятий.

Торгово-экономическое содействие Казахстана и Финляндии ведется в химической, легкой, горно-металлургической промышленности, машиностроении.







Автор: Марлан Жиембай

Перевод: Сабина Биржанкызы