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Нурсултан Назарбаев прибыл в Актобе с рабочим визитом

15 Октября 2018 17:07 317
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Нурсултан Назарбаев прибыл в Актобе с рабочим визитом

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ  - В Актюбинскую область с рабочим визитом прибыл Президент РК Нурсултан Назарбаев,  передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Ожидается, что в ходе рабочего визита Н. Назарбаев ознакомится с социально-экономическим развитием региона, а также посетит ряд социальных и промышленных объектов.

Среди них - индустриальная зона «Актобе». Здесь Главе государства будут представлены достижения в сфере промышленности и сельского хозяйства Актюбинской области.

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Президент Казахстана,
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Автор:

Самал Ендибаева

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