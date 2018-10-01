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Нурсултан Назарбаев прибыл в Актобе с рабочим визитом
15 Октября 2018 17:07 317
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинскую область с рабочим визитом прибыл Президент РК Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Ожидается, что в ходе рабочего визита Н. Назарбаев ознакомится с социально-экономическим развитием региона, а также посетит ряд социальных и промышленных объектов.
Среди них - индустриальная зона «Актобе». Здесь Главе государства будут представлены достижения в сфере промышленности и сельского хозяйства Актюбинской области.
Ключевые слова: Актюбинская область, Президент Казахстана,
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