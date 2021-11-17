Нурсултан Назарбаев предложил создать новую организацию в масштабах Евразии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев предложил создать четырехсторонний экономический форум Большая Евразия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях упреждения нового кризиса странам Евразии нужно наладить системный диалог. Основным каналом для этого могут послужить региональные международные объединения, которые уже давно работают в том числе и с третьими странами», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».

В частности, по мнению Елбасы, настало время развивать прямые контакты между ЕАЭС, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества, а также недавно созданной Организацией тюркских государств.

«Все они имеют направленность на экономическое сотрудничество прежде всего. Именно на базе экономического сотрудничества растут политические, культурные и другие связи. Это было бы большой победой для всей планеты. В этой связи предлагаю создать четырехсторонний экономический форум Большая Евразия, где наши страны могли бы обсуждать и продвигать все возможности кооперации на Евразии. Казахстан мог бы выступить одним из организаторов такого форума на уровне глав государств и правительств», - заключил Н. Назарбаев.