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Нурсултан Назарбаев предложил создать новую организацию в масштабах Евразии

17 Ноября 2021 16:13
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Нурсултан Назарбаев предложил создать новую организацию в масштабах Евразии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев предложил создать четырехсторонний экономический форум Большая Евразия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях упреждения нового кризиса странам Евразии нужно наладить системный диалог. Основным каналом для этого могут послужить региональные международные объединения, которые уже давно работают в том числе и с третьими странами», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».

В частности, по мнению Елбасы, настало время развивать прямые контакты между ЕАЭС, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества, а также недавно созданной Организацией тюркских государств.

«Все они имеют направленность на экономическое сотрудничество прежде всего. Именно на базе экономического сотрудничества растут политические, культурные и другие связи. Это было бы большой победой для всей планеты. В этой связи предлагаю создать четырехсторонний экономический форум Большая Евразия, где наши страны могли бы обсуждать и продвигать все возможности кооперации на Евразии. Казахстан мог бы выступить одним из организаторов такого форума на уровне глав государств и правительств», - заключил Н. Назарбаев.


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#ШОС   #Экономика   #Евросоюз   #ЕАЭС   #Тюркский мир   #Первый Президент - Елбасы   #Сотрудничество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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