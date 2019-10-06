Нурсултан Назарбаев поздравил Геннадия Головкина с победой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил Геннадия Головкина с победой в боксерском поединке за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в состоявшемся бою казахстанский боксер вновь проявил свой высокий профессионализм, спортивный характер и непреклонную силу духа.

«Твои яркие успехи доставляют радость и восхищение казахстанским болельщикам и способствуют дальнейшей популяризации спорта в нашей стране.

Желаю тебе крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!» - говорится в телеграмме.