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Нурсултан Назарбаев поздравил Геннадия Головкина с победой
6 Октября 2019 12:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил Геннадия Головкина с победой в боксерском поединке за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.
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Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в состоявшемся бою казахстанский боксер вновь проявил свой высокий профессионализм, спортивный характер и непреклонную силу духа.
«Твои яркие успехи доставляют радость и восхищение казахстанским болельщикам и способствуют дальнейшей популяризации спорта в нашей стране.
Желаю тебе крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!» - говорится в телеграмме.
Ключевые слова: Головкин, Первый Президент - Елбасы,
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