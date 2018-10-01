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Нурсултан Назарбаев посетил индустриальную зону «Актобе»

15 Октября 2018 20:20 191
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Нурсултан Назарбаев посетил индустриальную зону «Актобе»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Глава государства посетил индустриальную зону «Актобе», где был проинформирован о реализуемых проектах на ее территории, а также проводимой работе по цифровизации и технологической модернизации промышленных предприятий, развитию агропромышленного комплекса области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду

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В ходе посещения аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев доложил об основных итогах социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года.

«За отчетный период достигнута и сохранена положительная динамика по всем основным показателям социально-экономического развития. Рост промышленности составил 105,7%. Всего с января по сентябрь произведено продукции на сумму свыше 1,3 трлн тенге. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 167,3 млрд тенге, или 104%. В текущем месяце ожидается ввод в эксплуатацию 85 тыс. кв. м жилья, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за 9 месяцев этого года привлечено свыше 318 млрд тенге инвестиций», - сказал Б. Сапарбаев.
Нурсултан Назарбаев посетил индустриальную зону «Актобе» 

Кроме того, глава региона представил отчет о ходе реализации основных государственных программ, в том числе «Пяти социальных инициатив».

Заслушав доклад, Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность эффективной реализации Послания народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» и дал ряд конкретных поручений по повышению средней заработной платы в области, ремонту дорог местного назначения и улучшению экологической обстановки, особенно - в Актобе.

Индустриальная зона «Актобе» занимает 200 га и имеет инженерно-коммуникационную инфраструктуру, подъездные пути для автомобильного и железнодорожного транспорта. На сегодняшний день здесь реализуется 14 инвестиционных проектов общей стоимостью 60,3 млрд тенге.

 

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Президент Казахстана,
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