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Нурсултан Назарбаев поручил выделить 200 млн тенге на борьбу с коронавирусом

18 Марта 2020 13:15
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Нурсултан Назарбаев поручил выделить 200 млн тенге на борьбу с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 200 миллионов тенге будет выделено Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы на противодействие распространению коронавирусной инфекции в нашей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

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Средства выделяются по прямому поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева, который в оперативном режиме отслеживает ситуацию.

«Сегодня в Казахстане в полном объеме осуществляются все необходимые противоэпидемические мероприятия. Они своевременны и отвечают текущей ситуации. Государство предпринимает беспрецедентные меры. Посильную помощь в борьбу с опасной инфекцией вносит и отечественный бизнес. Я призываю всемерно поддержать эту инициативу, проявив социальную ответственность и продемонстрировав сплоченность нашего общества. Мы достойно пройдем это испытание. Біз біргеміз!», - говорится в поручении Первого Президента Казахстана.

Выделяемые средства будут равными долями распределены между акиматами городов Нур-Султан и Алматы.

Финансовая помощь пойдет на премирование медработников, задействованных в борьбе с пандемией, приобретение дополнительного количества медицинских масок и дезинфицирующих средств. Также часть денег будет направлена на обеспечение продовольствием детских домов и специализированных больниц столицы.

Кроме того, Руководством Фонда передано 50 тыс. медицинских масок в управление общественного здравоохранения города Нур-Султан.


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Ключевые слова: Социальная поддержка, Безопасность, Общество, Первый Президент - Елбасы, Коронавирус,
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