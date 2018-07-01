Нурсултан Назарбаев поручил тщательно расследовать дело об убийстве Дениса Тена

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства поручил генеральному прокурору К.Кожамжарову и министру внутренних дел К.Касымову взять дело об убийстве заслуженного мастера спорта РК Дениса Тена под особый контроль, а также обеспечить его тщательное и объективное расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Кроме того, руководству Администрации Президента было поручено держать ход расследования на постоянном контроле.



Напомним, 19 июля Денис Тен умер от ножевого ранения. В деле проходят двое подозреваемых, один из которых признал свою вину. В настоящее время с участием задержанного полиция провела следственный эксперимент. Второй находится в розыске. ДВД Алматы распространил на него ориентировку.



Прощание с известным фигуристом пройдет в Астане и Алматы 21 июля. Глава государства высказал свои соболезнования родным погибшего.

«С глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели Дениса Юрьевича Тена - известного казахстанского спортсмена, бронзового призера зимних Олимпийских игр 2014 года. Примите мои соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой.

Он внес значительный вклад в становление и развитие отечественной школы фигурного катания, продвижение казахстанского спорта на самом высоком уровне. Его яркие достижения прославили нашу страну, способствуя популяризации спорта среди молодежи.

Денис был не только выдающимся спортсменом, талант которого признавали и почитали во многих странах мира, но и незаурядной личностью, настоящим патриотом Казахстана.

Светлая память о Денисе Юрьевиче Тене навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в телеграмме.