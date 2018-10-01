Нурсултан Назарбаев поручил разработать прагматичную программу развития регионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил до сентября 2019 года разработать прогнозную схему территориального развития страны до 2030 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручаю разработать до 1 сентября 2019 года разработать прогнозную схему территориально-пространственного развития страны до 2030 года. Это и будет новой картой управляемой урбанизации страны. Какие поселки перспективные, какие нет. Я вам сказал, что 1300 школ закрылось, потому что поселков нет уже, кто за этим смотрит, где и что мы будем строить, а где не будем строить. Куда дорогу подведем, а куда нет. Вот это и есть новая управляемая карта», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе ежегодного Послания народу Казахстана.



Глава государства также для реализации практических мер поручил разработать прагматичную программу развития регионов до 2025 года, с конкретными мероприятиями, проектами, объемами финансирования.



«Указанные аспекты регионального развития надо учесть в госпрограммах «Нурлы жол», «Нурлы жер», реализация которых также должна быть продлена до 2025 года», - добавил Нурсултан Назарбаев.