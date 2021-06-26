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    18:18, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев получил прививку от коронавирусной инфекции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана получил первый компонент вакцины «Спутник V», произведённой на Карагандинском фармацевтическом заводе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    После вакцинации Елбасы обратился к казахстанцам с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и активно вакцинироваться.

    «В настоящее время в Казахстане вакцинировалось порядка трёх миллионов человек. Сегодня вакцину против коронавируса получил и я. Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого. Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живем в сложное время. Нам надо вместе всё это пережить. Искренне желаю всем здоровья и благополучия», - сказал Нурсултан Назарбаев.


    Теги:
    Коронавирус в РК Вакцинация Елбасы Первый Президент - Елбасы Главная
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