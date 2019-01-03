Нурсултан Назарбаев подписал закон о кинематографии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О кинематографии», сообщила пресс-служба Акорды.

Закон направлен на установление правовых основ в сфере кинематографии.



Текст Закона публикуется в печати.