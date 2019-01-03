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Нурсултан Назарбаев подписал закон о кинематографии

3 Января 2019 10:55 43
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Нурсултан Назарбаев подписал закон о кинематографии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О кинематографии», сообщила пресс-служба Акорды. 

Закон направлен на установление правовых основ в сфере кинематографии.

Текст Закона публикуется в печати.

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Ключевые слова: Культура, Президент Казахстана,
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