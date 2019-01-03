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Нурсултан Назарбаев подписал закон о кинематографии
3 Января 2019 10:55 43
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О кинематографии», сообщила пресс-служба Акорды.
Закон направлен на установление правовых основ в сфере кинематографии.
Текст Закона публикуется в печати.
Ключевые слова: Культура, Президент Казахстана,
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