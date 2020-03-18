Нурсултан Назарбаев подготовил основу для легитимной передачи власти - Ерлан Саиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нурсултан Назарбаев на законодательном и конституционном уровнях подготовил основу для легитимной и мирной передачи власти. Так считает известный политолог Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошел год, как в нашей стране осуществился мирный переход власти. Главным отличием этого перехода стал мирный и добровольный характер процесса. Это очень важный момент, чтобы понять основные аспекты трансформации власти в нашей стране. Трансформация проходила в сложный момент в политической истории нашей страны. У общества повысилась потребность в плюрализме мнений, люди хотели быть услышанными, молодежь страны требовала более радикальных и справедливых, с их точки зрения, реформ. Возрастал уровень критического мышления граждан, социальные сети становились одним из главных факторов общественного мнения страны. То есть, автономно от властных структур внутри общества происходили тектонические изменения. Недовольство социальным неравноправием, требование политических реформ, уличная демократия нарастали очень быстрыми темпами. Это были драматичные времена, когда нужно было принимать срочные и равномерные меры, чтобы страну не охватили самые пессимистические и мрачные процессы. Нужен был особенный подход, человечный взгляд, гуманистическое видение сложной ситуации», - написал Е.Саиров на своей странице в Facebook.

Политолог отметил, что Президенту Касым-Жомарту Токаеву предстояло решить накопившиеся годами социальные, общественные и нравственные проблемы, являющиеся катализаторами негативных процессов, которые могли послужить дезинтеграции всего общества. Нужно было дать понять гражданам, что власть вместе с народом, все его чаяния и просьбы будут не только услышаны, но и сделаны конкретные и срочные шаги для решения самых насущных проблем людей. В то же время следовало сохранить управляемость государства и тенденции ее развития.

«Формула была найдена. Философия «слышащего государства», деятельность Национального совета, адресные экономические меры не только способствовали стабилизации ситуации, но и дали надежду на поступательное развитие и повышение степени солидарности и сопричастности всего общества. В такой сложный период мы видим ростки фундамента нового развития, основанного на солидарности, сопричастности и созидании всех и каждого. Несмотря на якобы экспертные прогнозы, которые активно артикулировались на старте транзитного процесса и предвещали снижение политической роли Главы государства, институт президентства сохранил свое центральное значение как в системе управления, так и в принятии решений. В частности, это наглядно проявилось в сложных ситуациях – коронавирус, взрыв боеприпасов на складе у города Арысь, кордайские беспорядки, мировой экономический кризис, где Президенту необходимо было принять срочные, иногда жесткие меры по стабилизации ситуации. Президент страны К.Токаев проявил себя как эффективный менеджер, организовывал и направлял все необходимые процессы», - отметил Е.Саиров.

По словам эксперта, в процессе трансформации власти важным аспектом являлось согласие и консолидация между первым и вторым президентами. В Казахстане создается модель эволюционной преемственности власти.

Елбасы Н. А. Назарбаев на законодательном и конституционном уровнях подготовил основу для легитимной и мирной передачи власти. Тем не менее, определенные силы на протяжении года целенаправленно продвигалитезис о противоречиях между первым и вторым президентами, тем самым стремясь подорвать мирный, эволюционный процесс передачи власти. В этом контексте, важно то, что Елбасы неизменно выражает поддержку своему преемнику – Президенту Токаеву. В свою очередь, второй президент на деле продемонстрировал свою нацеленность на обеспечение преемственности государственного курса.

Как считает Е.Саиров, транзит власти, особенно если он проводится впервые, неизменно выступает стресс-тестом для государственной системы. Государственный аппарат Казахстана за прошедший год сохранил свою управляемость, а национальная экономика превзошла экспертные прогнозы. В частности, рост ВВП составил 4,5% при прогнозе 3,8% от правительства и 3,5% от Всемирного банка. Инвестиции в основной капитал выросли на 8,5%. Все обязательства государство исполняет в полном объеме.

Также политолог отметил, что в период транзита власти обычно усиливается консервативный запрос, обусловленный стремлением части элиты удержать status-qwo и сохранить стабильность. Соответственно, на первый план выходит охранительство, которое через продвижение превентивной защиты монополизирует процесс принятия решений.

«Казахстан избежал подобного сценария. Вместе с трансформацией власти выдвинута модернизационная повестка, которая включает в себя как экономические, так и политические инициативы. В частности, запущен Национальный совет общественного доверия. Во всех своих действиях власть апеллировала к демократии, как декларируемому идеалу и цели общественных преобразований. Это закладывает необходимые основы для возможной, в последующем, консолидации демократии. К. Токаев закладывает основу государственной системы, которая способна работать в условиях плюрализма мнений, свободы самовыражения граждан, социального равноправия людей. Процесс идет сложно, с различными эксцессами, но само движение запущено и идет заданным маршрутом.

Жизнь продолжается, общественно-политические процессы в Казахстане усложняются, социальные запросы населения растут, следовательно, социально-политический менеджмент страны должен быть способным создавать новые смыслы общественного бытия и опережать все духовные, общественные, гуманитарные процессы, прогнозировать социально-экономические запросы общества, опережающим образом создавать фундамент социальной общности страны. Только так можно достичь гармонии и терпимости в социальных процессах страны», - подчеркнул Е.Саиров.

В заключение политолог отметил, что сегодня создается основа опережающего реагирования на гуманитарные запросы и социальные потребности граждан. Это позитивный сигнал и основа способности властей работать в условиях плюрализма мнений, свободы и обеспечения прав человека.