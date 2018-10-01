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Нурсултан Назарбаев подчеркнул серьезный авторитет профсоюзного движения в казахстанском обществе

3 Октября 2018 11:16 464
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Нурсултан Назарбаев подчеркнул серьезный авторитет профсоюзного движения в казахстанском обществе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился с приветственным словом к участникам внеочередного XXV Съезда Федерации профсоюзов Республики Казахстан, который проводится сегодня в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Обращаясь к участникам мероприятия, Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова зачитала приветственное письмо Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 

В своем слове Глава государства обратился к участникам съезда Федерации профсоюза РК. Нурсултан Назарбаев подчеркнул серьезный авторитет профсоюзного движения в казахстанском обществе. По его словам, сегодня казахстанские профсоюзные организации успешно защищают права трудящихся и улучшают условия и безопасность труда. Профсоюзы способствовали сохранению рабочих мест 2,8 миллионам казахстанцам.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул серьезный авторитет профсоюзного движения в казахстанском обществе

Также перед собравшимися выступили министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова и национальный координатор Международной организации труда в Казахстане Талгат Умиржанов.
 

Нурсултан Назарбаев подчеркнул серьезный авторитет профсоюзного движения в казахстанском обществе

Всего в работе съезда Федерации профсоюзов РК принимают участие более 200 делегатов, представляющие отраслевые профсоюзные организации из всех регионов Казахстана, и гости мероприятия.

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Права человека, КАЗМЕДИА,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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