Нурсултан Назарбаев подчеркнул серьезный авторитет профсоюзного движения в казахстанском обществе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился с приветственным словом к участникам внеочередного XXV Съезда Федерации профсоюзов Республики Казахстан, который проводится сегодня в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обращаясь к участникам мероприятия, Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова зачитала приветственное письмо Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В своем слове Глава государства обратился к участникам съезда Федерации профсоюза РК. Нурсултан Назарбаев подчеркнул серьезный авторитет профсоюзного движения в казахстанском обществе. По его словам, сегодня казахстанские профсоюзные организации успешно защищают права трудящихся и улучшают условия и безопасность труда. Профсоюзы способствовали сохранению рабочих мест 2,8 миллионам казахстанцам.







Также перед собравшимися выступили министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова и национальный координатор Международной организации труда в Казахстане Талгат Умиржанов.









Всего в работе съезда Федерации профсоюзов РК принимают участие более 200 делегатов, представляющие отраслевые профсоюзные организации из всех регионов Казахстана, и гости мероприятия.