Нурсултан Назарбаев отметил схожие моменты между Финляндией и Казахстаном

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Между Казахстаном и Финляндией много общего заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заявления по итогам переговоров со своим финским коллегой в Хельсинки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства отметил толерантную политику двух стран.



«Нас сегодня в мире уважают, у нас нет конфликтов ни с какими соседями. У нас проходят встречи, как и в Финляндии. Лучший пример - когда здесь, в Хельсинки, состоялась встреча президентов РФ и США - Путина и Трампа недавно. У нас, в Астане, прошли 9 раундов переговоров по сирийской тематике», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.



Президент РК также добавил, что Казахстан подписал с ЕС договор об углублении сотрудничества



«Мы благодарны, что Финляндия первой поддержала. Финляндская Республика была председательствующей. Мы надеемся, что вы будете нас поддерживать, чтобы все государства ратифицировали этот документ. Мы уделяем внимание и гуманитарно-образовательным контактам. Казахстанские студенты обучается в университетах Финляндии, и это тоже часть нашего сотрудничества. Страна Суоми является важным политическим и экономически партнером в Европе», - заключил Нурсултан Назарбаев.