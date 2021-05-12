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    20:54, 11 Май 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев осмотрел зал редких книг и манускриптов  библиотеки «Farab»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил Туркестанскую областную научно-универсальную библиотеку «Farab», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Елбасы посетил областную научно-универсальную библиотеку «Farab». В ходе посещения Нурсултан Назарбаев ознакомился с результатами работы лаборатории цифрового производства «FabLab», а также осмотрел зал редких книг и манускриптов», - написал в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

    Областная библиотека «Farab» имеет фонд в более 480 тысяч книг. Здесь не мало редких книг.

    Площадь библиотеки составляет 2 600 кв. м. Здание состоит из трех этажей. На сегодня библиотека передана управляющей компании.


    Теги:
    Культура Елбасы Туркестанская область Первый Президент - Елбасы Тюркский мир
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