Нурсултан Назарбаев осмотрел зал редких книг и манускриптов  библиотеки «Farab»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил Туркестанскую областную научно-универсальную библиотеку «Farab», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Елбасы посетил областную научно-универсальную библиотеку «Farab». В ходе посещения Нурсултан Назарбаев ознакомился с результатами работы лаборатории цифрового производства «FabLab», а также осмотрел зал редких книг и манускриптов», - написал в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Областная библиотека «Farab» имеет фонд в более 480 тысяч книг. Здесь не мало редких книг.

Площадь библиотеки составляет 2 600 кв. м. Здание состоит из трех этажей. На сегодня библиотека передана управляющей компании.