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Нурсултан Назарбаев обсудил с Владимиром Путиным предстоящую встречу

23 Июля 2018 16:18 262
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Нурсултан Назарбаев обсудил с Владимиром Путиным предстоящую встречу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Телефонный разговор состоялся у Главы государства Нурсултана Назарбаева с  Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Акорда. 

В ходе беседы главы государств обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.

Президенты также рассмотрели график предстоящих встреч, в том числе в рамках Пятого каспийского саммита, который пройдет 12 августа  в Актау.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

 

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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