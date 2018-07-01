Нурсултан Назарбаев обсудил с Владимиром Путиным предстоящую встречу
23 Июля 2018 16:18 262
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Телефонный разговор состоялся у Главы государства Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Акорда.
В ходе беседы главы государств обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.
Президенты также рассмотрели график предстоящих встреч, в том числе в рамках Пятого каспийского саммита, который пройдет 12 августа в Актау.
Разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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