Нурсултан Назарбаев обратился к участникам пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В Нью-Йорке проходит пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня, посвященное Международному дню действий против ядерных испытаний. Заседание было открыто видеообращением Первого Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

Нурсултан Назарбаев отметил значимость деятельности, направленной на обеспечение глобальной безопасности, подчеркнув важность усилий казахстанской дипломатии по продвижению антиядерной тематики на международной арене.

«30 лет назад я подписал указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона – одного из крупнейших на нашей планете. Данное решение стало первым в истории человечества юридическим запретом на проведение ядерных испытаний. Вслед за Семипалатинским полигоном были закрыты или законсервированы другие полигоны во всем мире. Запрет на проведение ядерных испытаний приобрел глобальный характер», - сказал Елбасы.