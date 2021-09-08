Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

Нурсултан Назарбаев обратился к участникам пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня

8 Сентября 2021, 20:40
Нурсултан Назарбаев обратился к участникам пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В Нью-Йорке проходит пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня, посвященное Международному дню действий против ядерных испытаний. Заседание было открыто видеообращением Первого Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

Нурсултан Назарбаев отметил значимость деятельности, направленной на обеспечение глобальной безопасности, подчеркнув важность усилий казахстанской дипломатии по продвижению антиядерной тематики на международной арене.

«30 лет назад я подписал указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона – одного из крупнейших на нашей планете. Данное решение стало первым в истории человечества юридическим запретом на проведение ядерных испытаний. Вслед за Семипалатинским полигоном были закрыты или законсервированы другие полигоны во всем мире. Запрет на проведение ядерных испытаний приобрел глобальный характер», - сказал Елбасы.


ООН   Безопасность   Первый Президент - Елбасы   Ядерное оружие  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС