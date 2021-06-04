Нурсултан Назарбаев обратился к молодежи Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный молодежный форум «Мы - патриоты страны», посвященный 30-летию Независимости РК, проходит в Нур-Султане. К участникам форума обратился Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев адресовал участникам мероприятия приветственное письмо.

«Молодежь - движущая сила общества, надежда нации. За годы независимости в нашей стране сформировалось и выросло целое поколение прогрессивно мыслящих и образованных молодых людей. Как известно, конкурентоспособность любой нации измеряется, прежде всего, качеством образования. Вы должны быть способны быстро адаптироваться к требованиям современности и уметь противостоять трудностям. Важнейшим трендом и сейчас, и после кризиса является качество человеческого капитала. У страны с умной, интеллигентной, образованной и квалифицированной молодежью всегда будут большие и светлые возможности», - зачитал обращение Нурсултана Назарбаева директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат в ходе форума.

Также Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан со своей стороны оказывает помощь молодым людям мира. Так, в высших учебных заведениях страны бесплатно обучаются сотни молодых из Афганистана, Индии, Пакистана, Монголии и других государств.

«Для талантливых специалистов из каждой сферы создан социально-политический лифт. Молодежное крыло «Jas Otan» при партии Nur Otan стало своеобразной школой патриотического воспитания и общественной деятельности. Еще одна группа активной молодежи объединилась под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. В свою очередь, представители молодого поколения должны искренне гордиться своей Родиной и участвовать в дальнейшем процветании нашей страны», - говорится в обращении Елбасы.

Отметим, что организаторами мероприятия выступили Библиотека Первого Президента РК - Елбасы, Фонд Нурсултана Назарбаева, Министерство информации и общественного развития.

В форуме приняли участие более 300 человек из числа представителей молодежных организаций Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, США, Турции, Франции, молодежные лидеры из регионов Казахстана, молодые депутаты Парламента и другие представители молодежи.