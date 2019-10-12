Нурсултан Назарбаев объяснил свое решение сделать Туркестан областным центром

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свое решение превратить город Туркестан в областной центр объяснил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Елбасы отметил, что эта идея давно крутилась в его голове.

«Потому что это наш духовный центр, мысли Ходжи Ахмета Яссауи тоже там появились. Поэтому такой известный, исторический город мы решили возродить. Я многое время об этом думал, но когда мы застраивали Астану, не было на это средств», - пояснил Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Хабар».

Первый Президент РК добавил, что Шымкенту в качестве миллионника был придан статус города республиканского значения.

«Поэтому я объявил Туркестан в качестве областного центра. Все тюркоязычные государства поддержали это начинание. Думаю, это правильное решение. На сегодня строится прекрасный центр города, многие музеи, возводятся парки. Уже сейчас туда приезжают сотни тысяч туристов», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Елбасы добавил, что после застройки число туристов увеличится.