Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 18 °С
Алматы: 15 °С
USD 372.27 EUR 427.18
RUB 5.57 CNY 53.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурсултан Назарбаев назвал приоритетные направления сотрудничества с Сербией

9 Октября 2018 14:34 169
Поделиться:
Нурсултан Назарбаев назвал приоритетные направления сотрудничества с Сербией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Сербия намерены расширить ассортимент поставляемой продукции во взаимной торговле. Об этом заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев по итогам переговоров со своим сербским коллегой Александром Вучичем в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Президент Сербии попросил Нурсултана Назарбаева открыть Посольство в Белграде
Казахстан проведет два крупных мероприятия в рамках ООН Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от зарубежных послов

«Наши экономики взаимодополняемы, мы готовы расширить ассортимент поставляемой продукции. Сегодня мы определились, что много чего, что есть в Сербии, нет в Казахстане или нет в Сербии (того, что есть в Казахстане) взаимно мы можем обмениваться. Наши экономики могут эту работу провести», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что в нашей стране действует 20 предприятий с участием сербского капитала.

«Нами поставлена новая задача перед межправительственной комиссией по торгово-экономическому сотрудничеству, второе заседание которой прошло накануне здесь. Определены приоритетные направления, это сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, энергетика и другие сферы», - добавил Нурсултан Назарбаев.


Президент подчеркнул, что Казахстан заинтересован в создании инфраструктуры для ускоренной доставки грузов между Азией и Европой.

«Продолжаются экспертные переговоры по созданию зоны свободной торговли ЕАЭС с Сербией. Наши официальные переговоры перейдут в деловое русло на предстоящем бизнес-форуме сегодня, по итогам которого будут подписаны важные экономические контракты между нашими бизнес-структурами», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.


Нурсултан Назарбаев назвал приоритетные направления сотрудничества с Сербией 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Экономика, Внешняя политика Казахстана,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив