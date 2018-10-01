Нурсултан Назарбаев назвал приоритетные направления сотрудничества с Сербией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Сербия намерены расширить ассортимент поставляемой продукции во взаимной торговле. Об этом заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев по итогам переговоров со своим сербским коллегой Александром Вучичем в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши экономики взаимодополняемы, мы готовы расширить ассортимент поставляемой продукции. Сегодня мы определились, что много чего, что есть в Сербии, нет в Казахстане или нет в Сербии (того, что есть в Казахстане) взаимно мы можем обмениваться. Наши экономики могут эту работу провести», - сказал Нурсултан Назарбаев.



Глава государства отметил, что в нашей стране действует 20 предприятий с участием сербского капитала.



«Нами поставлена новая задача перед межправительственной комиссией по торгово-экономическому сотрудничеству, второе заседание которой прошло накануне здесь. Определены приоритетные направления, это сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, энергетика и другие сферы», - добавил Нурсултан Назарбаев.





Президент подчеркнул, что Казахстан заинтересован в создании инфраструктуры для ускоренной доставки грузов между Азией и Европой.



«Продолжаются экспертные переговоры по созданию зоны свободной торговли ЕАЭС с Сербией. Наши официальные переговоры перейдут в деловое русло на предстоящем бизнес-форуме сегодня, по итогам которого будут подписаны важные экономические контракты между нашими бизнес-структурами», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.





