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Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин подвели итоги сотрудничества в 2018 году

29 Декабря 2018 15:19 179
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Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин подвели итоги сотрудничества в 2018 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает пресс-служба Акорды.

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В ходе беседы главы государств подвели итоги двустороннего сотрудничества в 2018 году, отметив положительную динамику развития казахстанско-российских связей по широкому спектру направлений.

Президенты также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, в том числе текущую ситуацию в российско-украинских отношениях.

Лидеры стран обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и пожелали народам Казахстана и России мира и процветания.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

 

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Ключевые слова: Акорда, Президент Казахстана,
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