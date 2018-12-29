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Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин подвели итоги сотрудничества в 2018 году
29 Декабря 2018 15:19 179
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает пресс-служба Акорды.
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В ходе беседы главы государств подвели итоги двустороннего сотрудничества в 2018 году, отметив положительную динамику развития казахстанско-российских связей по широкому спектру направлений.
Президенты также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, в том числе текущую ситуацию в российско-украинских отношениях.
Лидеры стран обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и пожелали народам Казахстана и России мира и процветания.
Разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Ключевые слова: Акорда, Президент Казахстана,
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