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Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков поздравили друг друга с наступающим Новым годом

28 Декабря 2018 13:22 80
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Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков поздравили друг друга с наступающим Новым годом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Кыргызской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду

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Лидеры стран обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

В ходе беседы главы государств обсудили состояние и приоритеты двустороннего взаимодействия, в том числе ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.

Разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.

 

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Внешняя политика Казахстана, Астана, Кыргызстан,
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