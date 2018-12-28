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Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков поздравили друг друга с наступающим Новым годом
28 Декабря 2018 13:22 80
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Кыргызской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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Лидеры стран обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.
В ходе беседы главы государств обсудили состояние и приоритеты двустороннего взаимодействия, в том числе ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.
Разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Внешняя политика Казахстана, Астана, Кыргызстан,
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