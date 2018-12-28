Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков поздравили друг друга с наступающим Новым годом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Кыргызской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Лидеры стран обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

В ходе беседы главы государств обсудили состояние и приоритеты двустороннего взаимодействия, в том числе ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.

Разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.