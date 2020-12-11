Нурсултан Назарбаев: ЕАЭС должен стать центром притяжения мировых торговых потоков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) с участием глав государств стран Евразийского экономического союза проходит в формате видеоконференции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении Первый Президент Казахстана, почетный Председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев поблагодарил белорусскую сторону за качественную работу на посту председателя ЕАЭС в текущем году.

Н.Назарбаев отметил, что страны ЕАЭС принимают очередные шаги к расширению географии Союза, благодаря предоставлению Кубе и Узбекистану статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. «Нам следует активизировать эту работу и продолжить ее с третьими странами и интеграционными объединениями», - отметил почетный Председатель ВЕЭС.

«Подводя итоги пяти лет, я с уверенностью могу сказать, что цели интеграции продвигаются вперед и достигаются. Объем взаимной торговли стран ЕАЭС вырос на 35 процентов и составил 62 млрд. долларов США. В результате совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос на 21 процент и составил 2 трлн. долларов США. Однако потенциал по-прежнему большой», - отметил он.

Елбасы отметил, что ЕАЭС должен стать центром притяжения мировых производственных торговых потоков. В связи с этим, по его словам, в условиях роли государства и экономической реальности необходимо усилить работу по ряду направлений.

Во-первых, ускорить темпы интеграции промышленных потенциалов, обеспечить широкий спектр конкретных преимуществ. Во-вторых, следует наращивать объемы и устойчивость торговых потоков как внутри, так и за пределами ЕАЭС. В-третьих, ЕАЭС должен стать площадкой с активной дижитализацией.

Президент Беларуси, председатель Высшего Евразийского экономического совета Александр Лукашенко сообщил, что на повестку заседания вынесены вопросы для обсуждения в узком и расширенном составах.

«Предлагается 4 вопроса обсудить в узком составе, в закрытом режиме, остальные 24 – в широком составе в открытом режиме. Первый вопрос - о стратегических направлениях евразийской интеграции до 2025 года, второй – о специальных защитных и антидемпинговых и компенсационных мерах, третий - о продлении тарифной льготы, касающийся самолетов, четвертый - о проекте протокола, связанного с кадровым составом ЕАЭС», - отметил он.