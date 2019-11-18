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вчера 21:56
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вчера 12:50
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Нурсултан Назарбаев дал ряд поручений Жансеиту Туймебаеву
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана, Елбасы, Председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев принял заместителя Председателя АНК Жансеита Туймебаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
Под председательством Нурсултана Назарбаева прошло заседание Совета по управлению ФНБ «Самрук-Казына»
В ходе встречи Первый Президент Казахстана был проинформирован о текущей деятельности Ассамблеи народа Казахстана.
«Задачи для Ассамблеи определены. Есть решения, принятые на XXVII сессии. Озвучены приоритетные направления Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Важно обеспечить их продвижение и разъяснение на местах, привлекая к работе региональные этнокультурные объединения. Во всех областях необходимо выстроить соответствующую работу», - сказал Елбасы.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев также указал на важность усиления работы АНК по международному направлению.
«Во исполнение Ваших поручений был предпринят ряд мер по активизации работы Ассамблеи. Акцент был направлен на региональный аспект. За 2 месяца проведено более 2000 мероприятий, охват которых составил свыше 4,5 миллионов человек», - доложил Жансеит Туймебаев.
В завершение встречи Председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.
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