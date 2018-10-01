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Нурсултан Назарбаев дал ряд поручений Арыстанбеку Мухамедиулы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи были обсуждены ключевые направления деятельности министерства, включая меры по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере кинематографии, а также развитию туризма и спортивной отрасли.
По информации министра культуры и спорта, проект Закона «О кинематографии», который в настоящее время находится на рассмотрении в Парламенте, направлен на повышение эффективности механизмов поддержки создания национального кино, обеспечения широкого проката и выхода казахстанских фильмов на международный рынок, в том числе за счет совместного кинопроизводства с ведущими компаниями мира.
А.Мухамедиулы также доложил Главе государства о ходе разработки государственной программы по развитию туризма до 2023 года и выполнения поручения по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов, обозначенного в Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».
По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.
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