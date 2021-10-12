РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:02, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев: Авторитет СВМДА растет с каждым годом

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авторитет, роль и география СВМДА растут с каждым годом. Об этом говорится в приветственном обращении Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева участникам шестой встречи министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Приветственную речь Елбасы участникам форума зачитал заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин.

    Нурсултан Назарбаев отметил, что СВМДА на сегодня превратилась в уникальную международную структуру, деятельность которой направлена на политическое сближение стран, создание общего и инклюзивного пространства безопасности и стабильности в Азии.

    «Решение наиболее актуальных проблем континента требует многостороннего подхода и сотрудничества. Форум объединяет 27 государств, которые охватывают 90% территории Азии, что составляет половину населения планеты, генерирует более 50% мирового ВВП и обеспечивает 2/3 роста глобальной экономики», - заявил Елбасы.

    Первый Президент РК напомнил, что уже проведено пять саммитов СВМДА, функционирует его секретариат и рабочие органы, действует деловой и молодежные советы, установлены связи с многосторонними структурами на глобальном и региональном уровне.

    «Совещание имеет статус наблюдателя при Генеральной ассамблее ООН. При этом авторитет, роль и география совещания растут. Свидетельством чему в том числе выступает подключение его к работе все новых международных организаций. Уважаемые участники встречи! За годы деятельности СВМДА вокруг нас сменилось очень многое. Применительно к Азии можно отметить, что это теперь важный политический центр планеты, который в противовес концепциям глобального доминирования и холодной войны активно продвигает принципы партнерства, равноправия и взаимной солидарности», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

    Отметим, в столице Казахстана проходит шестая встреча министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.


    Теги:
    Международная деятельность РК СВМДА Елбасы Первый Президент - Елбасы Главная МИД РК Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!