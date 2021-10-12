Нурсултан Назарбаев: Авторитет СВМДА растет с каждым годом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авторитет, роль и география СВМДА растут с каждым годом. Об этом говорится в приветственном обращении Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева участникам шестой встречи министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приветственную речь Елбасы участникам форума зачитал заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин.

Нурсултан Назарбаев отметил, что СВМДА на сегодня превратилась в уникальную международную структуру, деятельность которой направлена на политическое сближение стран, создание общего и инклюзивного пространства безопасности и стабильности в Азии.

«Решение наиболее актуальных проблем континента требует многостороннего подхода и сотрудничества. Форум объединяет 27 государств, которые охватывают 90% территории Азии, что составляет половину населения планеты, генерирует более 50% мирового ВВП и обеспечивает 2/3 роста глобальной экономики», - заявил Елбасы.

Первый Президент РК напомнил, что уже проведено пять саммитов СВМДА, функционирует его секретариат и рабочие органы, действует деловой и молодежные советы, установлены связи с многосторонними структурами на глобальном и региональном уровне.

«Совещание имеет статус наблюдателя при Генеральной ассамблее ООН. При этом авторитет, роль и география совещания растут. Свидетельством чему в том числе выступает подключение его к работе все новых международных организаций. Уважаемые участники встречи! За годы деятельности СВМДА вокруг нас сменилось очень многое. Применительно к Азии можно отметить, что это теперь важный политический центр планеты, который в противовес концепциям глобального доминирования и холодной войны активно продвигает принципы партнерства, равноправия и взаимной солидарности», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Отметим, в столице Казахстана проходит шестая встреча министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.