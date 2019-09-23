Нурлы жол: на ремонт автодорог в Костанайской области направят около 21 млрд тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— На ремонт дорог областного и районного значения в Костанайской области в рамках госпрограммы «Нурлы жол» планируется направить 10,3 миллиарда тенге из республиканского бюджета. Столько же местные власти изыщут из собственных средств, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бакытбека Есенгулова, на сегодня доля автомобильных дорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 66%.

«Всего на местной сети автодорог в 2019 году проводились работы по реконструкции, капитальному и среднему ремонтам на общую сумму 14,5 млрд.тенге, охвачено ремонтом 514 км автодорог,- отметил он.— Что касается проектов, на которых проводится средний ремонт на паритетной основе, то по состоянию на 23 сентября из ремонтируемых 40 участков автодорог областного и районного значения, протяженностью 508 км, на общую сумму 13,6 млрд. тенге, уже завершены работы на 16 участках на сумму 5,1 млрд. тенге, 201 км – это участки автодорог областного значения, а также 13 участков автодорог районного значения».

На сегодняшний день строительно-монтажные работы по среднему ремонту ведутся на 24 участках автомобильных дорог региона, освоено 12,3 млрд. тенге.

Глава ведомства Б. Есенгулов отмечает хорошую работу Карабалыкского и Костанайского районов по освоению средств и завершению строительно- монтажных работ на своей территории дорог даже раньше срока.

«Вместе с тем, акимату Федоровского района необходимо усилить работу по своевременному освоению денежных средств, так как в настоящее время процент освоения всего 72% от годового плана, что является самым низким среди районов. По итогам осеннего осмотра в 2019 году доля дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составит не менее 69%»,- сообщил Б. Есенгулов.

Также Управлением проведена работа по определению объемов работ на предстоящий год. Так, в следующем году планируется отремонтировать дороги общей протяжённостью 606 километров. На это как из местного бюджета, так и из республиканского бюджета потребуется по 10,3 млрд.тенге.

«10,3 миллиардов тенге запросили на следующий год, постараемся найти. Ещё столько же прибудет с республиканского бюджета и в итоге около 21 млрд тенге,- отметил аким области Архимед Мухамбетов. — Это немалые средства. И они будут направлены на сельские населенные пункты с высоким потенциалом развития. Например, Тобол, Кушмурун, Торгай - те большие населенные пункты, которые в первую очередь необходимо обеспечить дорогой. Если стоит вопрос обеспечить подъезд к маленькому селу, где 200-300 человек, или большую магистраль, то, конечно, магистраль будет приоритетнее. К ремонту дорог к небольшим селам тоже со временем придём, но надо соблюдать очередность».

Глава региона также поручил акимам регионов в вопросе ремонта дорог «мобилизоваться» и завершать его в сроки, обеспечивая освоение выделенных средств. И пригрозил сокращением финансирования в следующем году тем, кто плохо работает в этом году.