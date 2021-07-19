«Нұрлы жер»: около 30 млрд тенге направят на строительство жилья для костанайцев

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В этом году на реализацию госпрограммы «Нұрлы жер» в Костанайской области выделено 22,9 миллиарда тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Берика Танжарикова.

В этом году, по словам Б. Танжарикова, планируется ввести 449 тыс. кв. метров жилья. Это более 4,5 тысячи квартир.

«За счет средств бюджета планируется ввести в эксплуатацию 141,3 тыс. кв. м жилья или 1819 квартир, в том числе 457 квартир арендного жилья без права выкупа, 1362 квартиры - кредитного жилья через выпуск облигаций местными исполнительными органами. Всего на реализацию государственной программы «Нұрлы жер» на текущий год выделено 22,9 млрд тенге. В том числе на строительство объектов арендного жилья без права выкупа из бюджета предусмотрено 2,1 млрд тенге», - озвучил данные руководитель управления.

Так, планируется завершить строительство пяти арендных домов: двух в Костанае, двух в Рудном и многоэтажного дома №10 в 7-м микрорайоне Лисаковска.

Что касается кредитного жилья, то на его строительство в текущем году предусмотрено финансирование по средствам выпуска ценных бумаг МИО в сумме 9,3 млрд тенге на строительство 58 жилых домов: 11 домов в микрорайоне «Кунай», 15 четырехэтажных жилых домов в микрорайоне «Береке» в Костанае, семи объектов в Рудном, 25 проектов, переходящих с прошлого года в Костанае.

Также для обеспечения жильем многодетных семей из республиканского бюджета выделено 826,6 млн тенге на приобретение 72 квартир - 50 квартир в Костанае, 22 квартиры в Рудном.

Стоит отметить, что основная доля реализуемых проектов жилищного строительства приходится на город Костанай. Областной центр развивается в соответствии с генеральным планом. В последние годы выросли микрорайоны «Аэропорт» и «Юбилейный».

«На сегодняшний день в микрорайоне «Аэропорт» построено 37 многоэтажных жилых домов, или 2 589 квартир. В текущем году будет построено еще четыре многоэтажных жилых дома за счет средств бюджета (360 квартир). В микрорайоне «Юбилейный» возведены 42 дома (4 086 квартир), в текущем году будет построено еще пять многоэтажных жилых домов. Таким образом, в 2021 году будет завершено строительство данных микрорайонов. Вместе с тем, продолжается застройка микрорайонов «Кунай» и «Береке». На сегодняшний день в микрорайоне «Кунай» ведется строительство 19 жилых домов (855 квартир). В микрорайоне «Береке» построено девять жилых домов (819 квартиры. Проанализировав итоги первого полугодия и планы по реализации программы жилищного строительства на ближайшую перспективу, есть основание утверждать, что намеченные планы будут выполнены», - добавил Б. Танжариков.