«Нұрлы жер»: до 2020 года планируется выдать субсидированные кредиты на 152 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях повышения доступности жилья государство постоянно совершенствует механизмы для оказания помощи населению. Одним из них и является государственная программа «Нұрлы жер», призванная решить проблему квартирного вопроса при стремительно растущем спросе и обеспечить граждан собственным жильем, передает primeminister.kz.

Главные направления программы: повышение доступности ипотечного кредитования; строительство кредитного жилья через систему жилстройсбережений; создание фонда арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения; развитие индивидуального жилищного строительства; стимулирование строительства жилья частными застройщиками; реализация ранее принятых государственных жилищных программ. По данным направлениям Программы финансирование и субсидирование оказывается не только гражданам, желающим приобрести жилье, но и застройщикам и банкам второго уровня, выдающим ипотечные кредиты.



Так, в программе «Нұрлы жер» заложены комплексные меры развития рынка жилья. Это удешевление банковских кредитов за счет предоставления государством субсидий через АО «Даму».



Как отмечают в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, на сегодня в банки-участники от частных застройщиков подано 84 заявок на общую сумму 72,6 млрд тенге, из них заключены 51 договоров на предоставление субсидированных кредитов на общую сумму 45,2 млрд тенге через оператора АО «Даму». Всего до 2020 года необходимо выдать субсидированных кредитов на 152 млрд тенге и построить 600 тыс. м² коммерческого жилья, из них уже построено 199,6 тыс. м².



В связи с внедрением программы «7-20-25» (в рамках Пяти социальных инициатив Президента), направление по субсидированию ипотечных кредитов населения через АО «Казахстанская Ипотечная Компания» для покупки первичного жилья исключено из реализации госпрограммы «Нұрлы жер». Вместе с тем, за весь период реализации банками второго уровня одобрено и заключено с населением 3336 договоров субсидирования на общую сумму 34,5 млрд тенге (в 2017 г. - 919 договоров, в 2018 г. - 2417 договоров).



С начала реализации госпрограммы «Нұрлы жер» построено 876,9 тыс. м² кредитного жилья или 14658 квартир (в 2017 г. - 570,4 тыс. м² или 9010 квартир, за 11 месяцев 2018 г. - 306,5 тыс. м² или 5648 квартир). По итогам года ожидается ввод более 500 тыс. м² жилья (свыше 9 тыс. квартир).

С начала реализации госпрограммы «Нұрлы жер» построено 248,1 тыс. м² арендного жилья или 4592 квартир (в 2017 г. - 146,5 тыс. м² или 2620 квартир, за 11 месяцев 2018 г. - 101,6 тыс. м² или 1972 квартир). По итогам 2018 года ожидается ввод около 185 тыс. м² (более 3 тыс. квартир).



В 2018 году на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки было предусмотрено 42,1 млрд тенге.