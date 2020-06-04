«Нұрлы жер»: 9,5 тысячи жилищ построят в Мангистауской области в этом году

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области в текущем году за счет всех источников финансирования планируется строительство свыше 1 млн кв. м жилья или 9,5 тысячи жилищ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

За первый квартал текущего года на жилищное строительство было направлено 22,4 млрд тенге инвестиций, введено в эксплуатацию 349,4 тыс. кв. м жилья или 2 422 жилища, из них 1 594 частных дома.

В целом, в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» в текущем году на строительство жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры предусмотрены средства в размере 15,1 млрд тенге для реализации 19 проектов с созданием 973 рабочих мест.

Запланировано ввести в эксплуатацию 1 314 квартир арендного жилья без выкупа и кредитного жилья.

Из них на строительство арендного жилья без выкупа предусмотрено 2,9 млрд тенге для реализации 5 проектов. По итогам первого квартала текущего года по плану финансирования акимату перечислено 276,5 млн тенге, средства полностью освоены. До конца года планируется ввести 23,4 тыс. кв. м арендного жилья или 419 квартир. На строительстве жилья для социально уязвимых слоев населения и для малообеспеченных, многодетных семей будет создано 402 новых рабочих места.

На строительство кредитного жилья предусмотрено 9 млрд тенге для реализации 4 проектов. Запланирован ввод 50,2 тыс. кв. м жилья или 895 квартир.

Кроме того, на реализацию программы «Бақытты отбасы» под 2% в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» в текущем году из республиканского бюджета акимату области предусмотрено 1,6 млрд тенге на 163 жилищных займа.

На подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к районам жилищной застройки предусмотрено 3,2 млрд тенге для реализации 10 проектов. Планируется создание 186 рабочих мест.