Нурлыбек Налибаев ознакомился с реализацией ключевых проектов СКО

Первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев в ходе рабочей поездки посетил Северо-Казахстанскую область, где ознакомился с реализацией промышленных, инфраструктурных, энергетических и аграрных проектов региона, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

В Петропавловске Нурлыбек Налибаев посетил ТОО «Петропавловский электротехнический завод», специализирующееся на производстве трансформаторов и комплектующих. Стоимость проекта составляет 10 млрд тенге, на предприятии создано 200 рабочих мест. Производственная мощность завода достигает 13 тысяч единиц продукции в год.

Фото: primeminister.kz.

Также первый заместитель Премьер-министра ознакомился с деятельностью ТОО «ЗИКСТО» — одного из крупнейших машиностроительных предприятий региона, выпускающего железнодорожный подвижной состав. В 2025 году здесь завершили строительство нового завода площадью 12 тысяч квадратных метров и установили роботизированную технологическую линию. Стоимость проекта составила 25 млрд тенге, создано 300 рабочих мест.

Кроме того, Нурлыбек Налибаев посетил завод по сборке сельскохозяйственной техники CLAAS, маслоэкстракционный завод ТОО «Масло-Дел», тепличный комплекс ТОО «Зеленый Север» и АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения». Реализация этих проектов направлена на развитие промышленного и агропромышленного потенциала региона, переработку сырья и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Особое внимание в ходе поездки было уделено вопросам энергетической безопасности. На Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» первому заместителю Премьер-Министра представили информацию о подготовке к отопительному сезону 2026–2027 годов, а также о реализации ремонтной и инвестиционной программ.

Генеральный директор предприятия Анатолий Казановский отметил, что благодаря масштабным ремонтным работам за последние годы удалось значительно снизить количество технологических нарушений.

— В 2022 году было зафиксировано 103 технологических нарушения. Благодаря масштабным ремонтным программам в 2024–2025 годах этот показатель снизился до 55, а за прошедший отопительный сезон — до 23. Сейчас идет интенсивная подготовка к новому отопительному периоду. Инвестиционная программа в 2025 году составила 15 млрд тенге, на этот год предусмотрено 16,2 млрд тенге, — сообщил Анатолий Казановский.

Одним из объектов посещения стал путепровод по улице Универсальная в Петропавловске, готовность которого на сегодняшний день составляет 90%. Реализация проекта позволит улучшить транспортно-пешеходную связь между районами города, снизить нагрузку на дорожную сеть и повысить безопасность жителей.

Фото: primeminister.kz.

В рамках осмотра городской инфраструктуры Нурлыбек Налибаев также посетил эко-парк озера Пестрое. Проект направлен на развитие рекреационной инфраструктуры, внутреннего туризма и повышение качества городской среды.

— Эко-парк является хорошим местом для отдыха жителей и семей с детьми. Здесь предусмотрены велодорожки, пешеходные зоны, созданы условия для комфортного досуга. Как отмечал Глава государства, города должны быть чистыми и комфортными для жизни. В Петропавловске проводится большая работа на благо населения. Необходимо качественно завершить проект и продолжать реализацию таких инициатив, — отметил Нурлыбек Налибаев.

Фото: primeminister.kz.

Завершающим пунктом рабочей поездки стало село Новоникольское, где первому заместителю Премьер-министра представили проект строительства современной молочно-товарной фермы КТ «Зенченко и К». Ферма на 8 тысяч голов с доильной установкой «Карусель» станет крупнейшей в Центральной Азии. Стоимость проекта составляет 9 млрд тенге, запуск производства запланирован на август 2026 года.

Фото: primeminister.kz.

Нурлыбек Налибаев также ознакомился с социальной инфраструктурой села. КТ «Зенченко и К» реализует ряд социальных проектов: за счет предприятия в Новоникольском построены жилые дома для сельчан и объекты социальной инфраструктуры. За последние пять лет объем инвестиций компании в развитие села превысил 3,2 млрд тенге.

Отмечается, что реализация данных проектов позволит укрепить промышленный и аграрный потенциал Северо-Казахстанской области, создать новые рабочие места, модернизировать инфраструктуру и повысить качество жизни населения.

Ранее сообщалось, что завод по переработке люцерны мощностью 60 тысяч тонн построят в СКО.